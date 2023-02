يفتتح منتخبنا الوطني لكرة السلة بطولة المنستير الدولية الودية بمواجهة المنتخب الأردني يوم الجمعة القادم.

وسيخوض فرسان السلة المباراة الثانية يوم السبت المقبل المباراة الثانية أمام نظيره الجزائري فيما يختتم مشاركته بلقاء يجمعه مع منتخب الدولة المضيفة يوم الأحد المقبل.

وفي اليوم التالي، سيواجه منتخبنا الوطني نظيره الجزائري في تمام السابعة مساء.

يشار إلى ان منتخبنا الوطني قد أجرى معسكر مغلق قصير بالمنستير أشرف عليه مدرب المنتخب الوطني عبد المنعم بن عون وسيخوض غدا اختبارا وديا أمام فريق الزهراء التونسي.

المصدر قناة ليبيا الأحرار

The post فرسان السلة يعودون للواجه من جديد appeared first on ليبيا الأحرار.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة ليبيا الاحرار