يشارك منتخبنا الوطني للمبارزة في بطولة أفريقيا للناشئين التي تحضنها العاصمة الغانية أكرا.

وكان رياضيو المنتخب الوطني قد دخلوا في معسكر داخلي قصير قبل البطولة وتم اختيار ستة مبارزين اثنان في كل فئة وهي تحت الـ20 عاما، وتحت الـ17 عاما، وتحت 15 عاما، بإشرف المدرب الوطني سراج التاجوري.

المصدر قناة ليبيا الأحرار

The post منتخبنا الوطني للمبارزة يشارك في بطولة أفريقيا بغانا appeared first on ليبيا الأحرار.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة ليبيا الاحرار