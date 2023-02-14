مواعيد مباريات المنتخب الليبي لكرة السلة في بطولة المنستير الودية

تونس 14 فبراير 2023 (وال)- يستهل المنتخب الليبي لكرة السلة مشاركته في بطولة المنستير الودية بمقابلة نظيره الأردني في أولى مبارياته مساء الجمعة القادمة 17 فبراير على تمام الساعة الخامسة مساء.

هذا وسيلاقي المنتخب الوطني في لقائه الثاني يوم السبت نظيره الجزائري على تمام الساعة السابعة مساء، ويختتم مبارياته مع منظم البطولة المنتخب التونسي مساء الأحد على تمام الساعة الثانية ظهرًا.

يُشار إلى أن المنتخب الليبي سيدخل بالقائمة التي تم اختيارها من قبل المدرب الوطني عبد المنعم عون، لخوض منافسات البطولة والتي تكونت من “14” لاعبًا، حيث خاض المنتخب مساء اليوم الثلاثاء لقاء ودي مع فريق الزهراء التونسي، وانتهت لمصلحة الأخير بنتيجة 70/89. (وال) م ب/ ر ت

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