أبطال النصر والمدينة بنغازي للعبة الووشو يعتلون منصات التتويج

زليتن 15 فبراير 2023 (وال) _ حقق أبطال فريق النصر وفريق المدينة بنغازي نتائج إيجابية، في بطولة ليبيا للعبة الكونغ فو للووشو تخصص الساندا، تحت السن 15 عاماً، بمدينة زليتن من تاريخ (2023/2/12/9)، بمشاركة 14 نادي وصالة وأكاديمية.

هذا وقد تمكن فريق النصر من الحصول على الترتيب الأول في البطولة، وجاء ثانياً فريق كنبس بزليتن، وحل ثالثاً فريق المدينة بنغازي.

وفي تصريح لوكالة الأنباء الليبية قال المدرب الدولي بنادي النصر للعبة الكونغ فو الووشو الكابتن خميس الصنقري: بفضل الله تعالى وتوفيقه استطاع أبناء فريق النصر من إحراز الترتيب الأول ولقب البطولة، في أقوى بطولة أقيمت من خلال 20 عام، وبقيادة الإداري البطل علي الدرسي.

وأضاف الصنقري: الفريق كان قد اكتسح البطولة عن طريق الأبطال (منصور خميس الصنقري وعبدالله فيصل المسماري وعبدالرحمن محمد الجهاني وعبدالوهاب خميس الصنقري وعبدالرحمن حسن الأوجلي لكل منهما ذهبية) واللاعبين (الحسن إبراهيم والمهدي فيصل صالح على الفضية) واللاعب (أحمد لطفي تحصل على البرونزي) واللاعب (إسلام لطفي على الترتيب الرابع).

واختتم، كل التقدير والاحترام إلى كل من شجعنا وزرع في قلوبنا الأمل.

ومن جهة أخرى، صرح مدرب فريق المدينة بنغازي للكونغ فو الووشو الكابتن عوض التاجوري: الحمد لله تعالى بأقل عدد مشاركة من الرياضيين في البطولة، بمشاركة أكثر من 96 لاعبا في البطولة، إلا إن الأبطال كانت لهم الكلمة في تحقيق نتائج إيجابية، فتحقق لهم ذلك، وتحصلو على الترتيب الثالث في البطولة، بحصولهم على عدد ثلاث ذهبيات وعدد 2 فضة وعدد 1 برونز.

وأوضح التاجوري: أن الميداليات جاءت كالتالي عن طريق عبد المالك مدحت بوجواري ذهبية وزن 42 كجم تحت 12 عام، وعبدالرحيم مدحت بوجواري ذهبية 45 كجم تحت 15 عام، وعبد الرحمن مدحت بوجواري ذهبية 48 كجم تحت 15 عام، والفضية جاءت عن طريق اللاعبين سهيب وليد العرفي في وزن 33كجم تحت 12عام، ومحمد حفيظ الزوي في وزن 42 تحت 15 عام، والبرونزية عن طريق اللاعب أحمد عبدالله الشريف في وزن 39 تحت 15 عام.

واختتم، كل الشكر والتقدير لكل من وقف معنا وساعدنا وشجعنا، والحظ الأوفر للاعبين الذين لم يحققوا نتائج في البطولات القادمة. (وال _ زليتن) م ب

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