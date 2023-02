حكومة الوحدة الوطنية تحل إشكال توقف مرحلة إياب الدوري الممتاز

قررت حكومة الوحدة دعم أندية الدوري الممتاز بخمسة ملايين دينار وعلى مرحلتين.

وجاء قرار الدعم عقب الاجتماع الذي عقد بديوان وزارة الرياضة بين رئيس الحكومة “عبد الحميد الدبيبة” ووزير الرياضة “عبدالشفيع الجويفي” بالإضافة إلى رئيس اتحاد الكرة “عبدالحكيم الشلماني” ورؤوساء أندية الدورِي الممتاز .

وطالب رئيس حكومة الوحدة “عبد الحميد الدبيبة” في الاجتماع أندية الدوري الممتاز بوضع برامج واضحة للارتقاء بمستوى كرة القدم الليبية مبديا دعمه لها.

وأضاف الدبيبة أن الحكومة ستقدم الدعم وفق البرامج والخطط المقدمة من قبل الأندية؛ مشيرا إلى ضرورة وضع برنامج لدعم المدربين والفئات السنية لتحقيق النتائج المرجوة خلال الفترة القادمة.

هذا ورفضت سبعة أندية خوض منافسات إياب الدوري الممتاز، احتجاجا على عدم تحصلها على الدعم المالي الكافي.

