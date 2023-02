منتخب السلة يخسر وديا قبل انطلاق منافسات بطولة المنستير الدولية

خسر منتخبنا الوطني لكرة السلة وديا أمام فريق الزهرة التونسي 89-70 تحضيرا لانطلاق بطولة المنستير الدولية.

وحاول المدرب التونسي منعم عون الوقوف على جاهزية لاعبيه بإعطاء الفرصة لأكثر من لاعب في المواجهة الودية، وذلك للوصول إلى التشكيل الأنسب قبيل انطلاق البطولة الجمعة المقبلة.

وسيخوض منتخبنا الوطني لكرة السلة أولى مبارياته في بطولة المنستير الدولية بمواجهة المنتخب الأردني يوم الجمعة القادم.

وتشارك في البطولة الدولية منتخبات الأردن و الجزائر بالإضافة إلى البلد المستضيف تونس.

المصدر قناة ليبيا الأحرار

