الجمعية العمومية لاتحاد كرة الطاولة تناقش ميزانية العامين الحالي والماضي

عقدت الجمعية العمومية للاتحاد الليبي لكرة الطاولة اجتماعا بمدينة بنغازي لمناقشة ميزانية العام الماضي، وكذلك لبحث واعتماد الميزانية التسييرية لـ2023.

وناقش الاجتماع الذي حضره رئيس الاتحاد الليبي للقوة البدنية منير الشويهدي بصفته مندوبا عن اللجنة الأولمبية الليبية؛ تفاصيل بطولة شمال إفريقيا لتنس الطاولة رجال وسيدات، والمؤهلة لبطولة العالم التي ستحتضنها مدينة بنغازي في مارس المقبل.

وشهد الاجتماع انضمام نادي المنارة للأشخاص ذوي الإعاقة ونادي نجوم مصراتة، إلى الجمعية العمومية للاتحاد الليبي لكرة الطاولة.

المصدر اللجنة الأولمبية الليبية

