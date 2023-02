اتحاد كرة السلة يحدد مواعيد منافسات المراحل النهائية للدوري الليبي

حدد الاتحاد الليبي لكرة السلة المواعيد النهائية لانطلاق ربع النهائي من منافسات الدوري ومسابقة الكأس للموسم الرياضي 2023.

وستنطلق منافسات مرحلة الذهاب من دور الثمانية في 29 أبريل القادم وتنتهي في 21 مايو، وستقام مرحلة الإياب في 26 مايو وستنتهي في 20 من يوينو.

كما ستجرى منافسات التجمع الأول لرباعي التتويج بمدينة طرابلس في 8 يوليو؛ في حين سيكون التجمع الثاني بمدينة بنغازي يوم 14 يوليو المقبل.

هذا وسيقام نهائي كأس ليبيا لكرة السلة في القاعة الكبرى للألعاب الرياضية بطرابلس في 21 يوليو القادم.

