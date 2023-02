الاتحاد يخوض لقاء وديا الخميس بملعب عبدالرحمن أبوالشواشي

يخوض فريق الاتحاد مباراة ودية غدا الخميس أمام الظهرة بني وليد بملعب عبدالرحمن أبوالشواشي.

ويسعى مدرب فريق الاتحاد أسامة الحمادي في مباراته الودية، لتنفيذ بعض الخطط التي درب عليها لاعبيه طيلة الأسبوع الماضي.

وتشهد تدريبات الاتحاد جدية واضحة للاعبين صحبة الحمادي الذي رفع من رتم تدريبات الفريق.

هذا وخاض فريق الاتحاد ثلاث مباريات ودية في السابق أمام كل من الشباب العربي وشباب الغار والترسانة.

