الأولمبياد الخاص الليبي ببنغازي ينظم لقاء تأبينيا للراحل علي فرج المهدوي

بنغازي 15 فبراير 2023 (وال) ـ أقيم صباح الأربعاء الموافق 15 فبراير 2023، بمركز إبداعات الطفل والإرشاد الأسري لقاء لتأبين الراحل البطل العالمي في الأولمبياد الخاص الدولي “علي فرج المهدوي” الذي توفاه الله نهاية شهر يناير الماضي.

وكان ذلك بحضور رئيس وأعضاء الأولمبياد الخاص الليبي ببنغازي والسيد عبدالرحيم الزوي رئيس الاتحاد الفرعي لرياضات الأشخاص ذوي الإعاقة “محمد إبراهيم” مدير إدارة الشؤون الإدارية بوزارة الشؤون الاجتماعية والسيد بوبكر الشيخي مدير عام مركز إبداعات الطفل والإرشاد الأسري والسيد رافع التاورغي مدير مكتب النشاط المدرسي بقطاع التعليم بنغازي وأسرة المرحوم ولفيف من معلميه ومعلماته وأصدقاء ورياضي ومدربي الأولمبياد الخاص الليبي بنغازي.

حيث ألقيت الكلمات التأبينية، إشادة بمسيرة وعطاء الراحل وتميزه محليا وإقليميا ودوليا، ومساهمات الراحل الذي يعتبر من قيادات الشباب من ذوي متلازمة داون بليبيا، وكان مدافعا عن حقوقه وأقرانه أمام الجهات العامة.

كما أشاد الجميع بجهود الراحل، في حصد القلائد الذهبية الخاصة بألعاب الأولمبياد الخاص عالميا .

يذكر أن الراحل “علي فرج المهدوي” كان ممثلًا للأولمبياد الخاص الليبي في عدد من الألعاب الأقليمية والدولية.

وفي ختام لقاء التأبين ، قدمت دروع التكريم والوفاء لأسرة الراحل تقديرا لمسيرته العطرة الحافلة بالعطاء والتميز. (وال ـ بنغازي )

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من وكالة الانباء الليبية وال