برشلونة والمان يونايتد.. “أم المعارك” ولكن في الدوري الأوروبي

أخبار ليبيا 24 – متابعات

تواصل بطولة الدوري الأوروبي مبارياتها الكبيرة والمثيرة، هذه المرة بواحدة من قمم كرة القدم الكلاسيكية،

والتي تجمع بين برشلونة الإسباني وضيفه مانشستر يونايتد الإنجليزي، في ذهاب ملحق دور الـ16.

برشلونة بدأ الموسم في دوري أبطال أوروبا، إلا أنه فشل في حجز مكانة بدور الـ16،

وودع من دور المجموعات باحتلاله المركز الثالث في المجموعة التي ضمت بايرن ميونخ وإنتر وفيكتوريا بلزن.

للعام الثاني على التوالي يذهب النادي الكتالوني إلى الدوري الأوروبي،

وفي العام الماضي نجح في عبور جلطة سراي في الملحق، ثم ودع أمام بطل المسابقة آينتراخت فرانكفورت في قلب كامب نو.

على الجانب الآخر، فشل مانشستر يونايتد في تصدر مجموعته،

وفقد المركز الأول لريال سوسيداد، ليصبح لزاما عليه خوض الملحق، ولم يكن القدر رحيما بكتيبة إيريك تن هاج بوضعها في وجه برشلونة.

بشكل عام، سواء برشلونة أو مانشستر يونايتد، كلاهما في أفضل فتراتهما منذ مدة، برشلونة يتصدر الليجا،

ويونايتد يحقق نتائج مميزة تضعه في المركز الثالث، مع بلوغه نهائي كأس الرابطة المحترفة.

وستقام مباراة الذهاب على ملعب كامب نو الذي ربما يحمل أفضل ذكرى للنادي الإنجليزي في تاريخه، بالتحديد عام 1999 عند العودة أمام بايرن ميونخ في نهائي دوري أبطال أوروبا باللحظات الأخيرة والتتويج باللقب.

ويلتقي برشلونة مع مانشستر يونايتد يوم الخميس الموافق 16 فبراير، على ملعب سبوتيفاي كامب نو،

وتنطلق صافرة بداية المباراة في الساعة التاسعة إلا ربع مساءً بتوقيت مكة المكرمة.

* غيابات برشلونة

وسيفتقد برشلونة لخدمات قائده الأول سيرجيو بوسكيتس بسبب الإصابة، بجانب زميله عثمان ديمبلي للسبب نفسه.

وعدا الثنائي، والمتوقع لحاقهما بمباراة الإياب بنسبة كبيرة، ستكون كتيبة المدرب تشافي هيرنانديز مكتملة الصفوف.

وسيواصل تشافي الاعتماد على النهج التكتيكي 4-3-3، بتير شتيجن في حراسة المرمى، والثنائي أراوخو وكريستنسن في قلب الدفاع.

على الجبهة اليُمنى سيتواجد جول كوندي، وأليخاندرو بالدي يسارا، مع ثلاثية دي يونج وكيسي وبيدري في منتصف الملعب.

أما خط الهجوم، سيتكون من روبرت ليفاندوفسكي في مركز المهاجم الصريح، ومن خلفه الثنائي جافي ورافينيا.

والتشكيل المتوقع:

حراسة المرمى: تير شتيجن

خط الدفاع: جول كوندي – أندرياس كريستنسن – رونالد أراوخو – أليخاندرو بالدي

خط الوسط: بيدري – فرينكي دي يونج – فرانك كيسي

خط الهجوم: جافي – روبرت ليفاندوفسكي – رافينيا

*غيابات مانشستر يونايتد

على عكس برشلونة، يواجه مانشستر يونايتد العديد من الغيابات، وبالتحديد في منتصف الملعب.

الثلاثي دوني فان دي بيك وسكوت ماكتوميناي وكريستيان إريكسن خارج مباراة برشلونة بسبب الإصابة.

وموقف أنتوني مارسيال لا يزال مبهما حتى اللحظة، أما ماسون جرينوود فلن يشارك لإيقافه بسبب قضيته الشهيرة.

في الآونة الأخيرة كانت طريقة تن هاج الأكثر رواجًا هي 4-2-3-1 وعلى الأرجح سيعتمد عليها كما هي في ظل غيابات منتصف الميدان.

دافيد دي خيا من سيحمي عرين “الشياطين الحمر” وفي خط الدفاع أمامه سيتواجد الثنائي رافائيل فاران وليساندرو مارتينيز، مع آرون بيساكا كظهير أيمن، ومالاسيا في الجبهة اليُسرى.

وفي منتصف الملعب الثنائي كاسيميرو وفريد، مع برونو فيرنانديز، على أن يقود خط الهجوم ماركوس راشفورد وجادون سانشو وفوت فيجهورست.

والتشكيل المتوقع:

حراسة المرمى: دافيد دي خيا

خط الدفاع: آرون وان بيساكا – رافائيل فاران – ليساندرو مارتينيز – تيرل مالاسيا

خط الوسط: برونو فيرنانديز – كاسيميرو – فريد

خط الهجوم: جادون سانشو – فوت فيجهورست – ماركوس راشفورد

وتواجه برشلونة مع مانشستر يونايتد في 13 مواجهة سابقة، الأفضلية خلالها تبدو واضحة للغاية للنادي الكتالوني.

حيث فاز البارسا في 6 مباريات، مقابل 4 تعادلات، فيما كان الفوز من نصيب مان يونايتد في 3 مباريات