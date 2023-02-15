الاتحاد العام لنقابات عمال ليبيا يُصادق على انتخاب اللجنة التسييرية لنقابة المهن الرياضية

بنغازي 15 فبراير 2023 (وال)- صادق رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال ليبيا الأستاذة نرمين الشريف الدرسي، على انتخاب اللجنة التسييرية لنقابة المهن الرياضية برئاسة خالد فرج المقصبي، وعمر حمد عامر نائبًا له.

هذا وتتكون اللجنة التسييرية لنقابة المهن الرياضية من سمير محمد الدنيني عضوا للشؤون الإدارية والمالية، وشعبان حمد عمر عضوا لشؤون العضوية، وصلاح أحمد نجم عضوا للإعلام، وفائز أرحومة البرغثي عضوا للعلاقات العامة، والسيدة داليا علي الكوافي عضوا لشؤون التدريب والتكوين. (وال) م ب/ ر ت

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