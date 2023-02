منتخب الرغبي لفئتي الرجال والسيدات يفتتح مشاركته العربية السبت القادم

وصلت بعثة منتخبنا الوطني للرغبي لفئتي الرجال والسيدات إلى الإمارات للمشاركة في البطولة العربية التي ستقام بمدينة العين بداية من يوم السبت المقبل

وستنطلق مشاركة منتخبنا الوطني لفئة الرجال السبت القادم بمواجهة المنتخب الأردني . حيث أوقعت القرعة منتخبنا الوطني لفئة الرجال في المجموعة الثانية رفقة المنتخب الأردني و المصري و السعودي .

و يفتتح منتخبنا الوطني للسيدات مشاركته العربية بمواجهة المنتخب التونسي السبت المقبل .

هذا وتشهد البطولة العربية الثامنة مشاركة 9 منتخبات في فئة الرجال و 6 منتخبات في فئة السيدات .

وقد توج منتخبنا الوطني للرغبي لفئة الرجال بفضية النسخة الماضية التي أقيمت بتونس .

