الأخضر يباشر تحضيراته بملعب بنينا استعدادا لمواجهة اتحاد العاصمة

يواصل فريق الأخضر تحضيراته بمدينة بنغازي استعدادا لمواجهة اتحاد العاصمة الجزائري الأحد القادم ضمن الجولة الثانية من كأس الكونفدرالية الإفريقية لكرة القدم.

وشهدت تدريبات فريق الأخضر الذي خاضها على أرضية ملعب بنينا حضور المحترف الغاني الجديد

ريتشموند بواكي .

وعمل مدرب فريق الأخضر التونسي سمير شمام في الحصص التدريبية على تهئية اللاعبين بدنيا و نفسيا سعيا لتحضيرهم بالشكل المطوب قبل المواجهة المهمة أمام فريق اتحاد العاصمة الأحد القادم .

وقد خسر الأخضر أول مبارياته في دوري مجموعات كأس الكونفدرالية الأفريقية أمام مارمو جالانتس الجنوب أفريقي 4-1

المصدر قناة ليبيا الأحرار

