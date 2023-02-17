البطل الدولي الليبي فرج أبودينة في ذمة الله

بنغازي 17 فبراير 2023 (وال) ـ نعى الاتحاد الليبي للملاكمة ورابطة ملاكمي ليبيا، فقيد الرياضة ولعبة الملاكم البطل الدولي الليبي فرج أبودينة والذي وافته المنية مساء الأمس .

وفي اتصال لوكالة الأنباء الليبية لتقديم التعازي ، مع الإعلامي والحكم في لعبة الملاكمة مفتاح بوعزة قال : ” مانقول إلا مايرضي الله، فقدنا أخ وصديق، فقد كان من أعلام الملاكمة الليبية فترة الستينات وهو ملاكم من نادي نجوم الوحدة في العصر الذهبي للملاكمة لذلك الجيل، وقد تتلمذ على يد المدرب الفذ المرحوم الحاج عبدالرازق بلخيرات بداية عام 1960 .”

وأشار “بوعزة “بأن الفقيد شارك في عدة محافل محلية وعربية ودولية وبطولات دورات المعرض الدولي، والتي كانت تجرى في حقبة الستينات، وكانت ذات طابع دولي، حيث تشارك فيها دول المغرب العربي، ودول حوض البحر الأبيض وعدة دول من شمال أوروبا.

وأضاف “بوعزة” بأن الفقيد قد تحصل على العديد من القلائد والجوائز، التي لاتحصى ولاتعد،وكان وزن الفقيد الذي يلعب فيه وزن خفيف (ذبابة وزن الذبابة وزن الديك)

وبين “بوعزة” أن الفقيد قد مارس اللعبة حتى 1970 عندما تم إيقافها، وعند عودتها تمت الاستعانة به لتكوين لجنة تأسيسية للعبة عام 2011 في عضوية اللجنة الفنية بطرابلس، وتم إرساله مع كوكبة من ملاكمي الستينات والسبعينات من كل أنحاء دولة ليبيا لدورة مدربين درجة اولى في تونس عام 2013 وقد تم تكريمه في العديد من المناسبات. (وال ـ بنغازي) م ب

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