دوري أبطال أفريقيا ..  التعادل السلبي يخيم على لقاء المريخ السوداني والزمالك المصري

بنغازي 18 فبراير 2023 (وال)- خيّم التعادل السلبي على لقاء فريقي المريخ السوداني ونظيره الزمالك المصري، ضمن منافسات الجولة الثانية من مرحلة الذهاب من دور المجموعات من بطولة أبطال أفريقيا، في المباراة التي جمعت الفريقين مساء الجمعة على أرضية ملعب شهداء بنينا الدولي.

المواجهة توسطها الحكم الدولي الغاني دانيال نيي لاريا، دخلها الفريقين كلا منهما يسعى لتحقيق نتيجة إيجابية، خاصة وأن الفريقين تذوقا طعم الخسارة في الجولة الأولى.

الشوط الأول من المقابلة جاء سريعا، فالزمالك حاول بقدر المستطاع إيجاد ثغرات في دفاعات المريخ، من أجل التقدم على صعيد النتيجة، فيما ظهر المريخ متماسكاً في خطوطه الثلاثة، معتمداً كثيراً على الهجمات المرتدة والتي كان مصدر خطورتها البرازيلي باولو سيرجو لويز، والجزولي نوح.

المحاولات تعددت من جانب الفريقين، فضلاً على أن الـ 90 كانت مفتوحة مليئة بالهجمات ، فكثرتها كانت للزمالك ، لكن أخطرها كان للمريخ ، ولعل خير دليل أن الحارس محمد عواد أبعد أكثر من فرصة سانحة للتسجيل ، أبرزها الكرة المقصية التي أطلقها البديل رمضان عجب كان مصيرها الركنية.

بهذا التعادل السلبي، تذيل الزمالك المصري فرق المجموعة الرابعة، برصيد نقطة وحيدة، متساوياً مع نظيره المريخ السوداني.

هذا وسيلتقي الزمالك في الجولة الثالثة الترجي التونسي، فيما يقابل المريخ السوداني بذات الجولة نظيرة شباب بلوزداد الجزائري. (وال) س أ / ر ت

تقرير| سيف النصر أمبية

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