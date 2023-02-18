الأهلي المصري يستهل دور المجموعات ببطولة أفريقيا بخسارة من الهلال السوداني

أخبار ليبيا 24 – متابعات

استطاع الهلال السوداني التغلب على ضيفه الأهلي المصري، اليوم السبت، بهدف نظيف على ملعب الجوهرة الزرقاء في أم درمان وذلك ضمن منافسات دور المجموعات من دوري الأبطال.

وسجل ماكابي ليليبو، هدف أصحاب الأرض في الدقيقة 53 من ركلة حرة مباشرة تحصل عليها فريقه

وسددها من الجانب الأيسر لمنطقة الجزاء مباشرة في المرمى وغالطت محمد الشناوي وسكنت الشباك.

واحتاج محمد الشناوي إلى 13 دقيقة فقط من أجل تصحيح الخطأ الذي ارتكبه أمام الهلال، ناجحا في التصدي لركلة جزاء.

ورفع الهلال رصيده إلى ثلاث نقاط في المركز الثاني، بينما بقي الأهلي خال من النقاط في المركز الثالث.

وأقيمت المباراة بدون جمهور تنفيذًا للعقوبات الصادرة من الاتحاد الإفريقي على النادي السوداني.

وفي ذات البطولة، تعادل، يوم الجمعة، المريخ السوداني والزمالك المصري بدون أهداف.

وكان الزمالك قد تعرض لهزيمة في افتتاح مبارياته بالمجموعة، أمام شباب بلوزداد الجزائري،

وتنتظره الآن مواجهتين صعبتين جدا أمام الترجي التونسي.