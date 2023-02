الاثنين انطلاق مباريات الأسبوع الـ 3 من دوري كرة القدم داخل الصالات

أصدرت لجنة كرة القدم داخل الصالات جدول مباريات الأسبوع الثالث من مرحلة الذهاب من الدوري الليبي لفرق المنطقتين الأولى والثانية و التي ستنطلق يوم الاثنين القادم، حيث سيلتقي الاثنين السويحلي مع الترسانة بقاعة 17 من فبراير للألعاب الرياضية، فيما يلتقي في المباراة الثانية المدينة مع السلام في القاعة نفسها، وضمن مباريات فرق المنطقة الأولى تقام يوم الثلاثاء مباراة واحدة تجمع الهلال مع النصر بصالة نادي النجمة فيما تقام الأربعاء مباراة البُراق مع الأخضر بصالة نادي البُراق.

