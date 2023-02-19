اعتماد نتائج الأسبوع الأول لمرحلة الإياب للدوري الممتاز ومعاقبة الأندية المنسحبة

طرابلس 19 فبراير 2023 (وال)- أصدرت لجنة المسابقات العامة بالاتحاد الليبي لكرة القدم، قرارًا بإعتماد نتائج الأسبوع الأول لمرحلة الإياب من بطولة الدوري الممتاز لكرة القدم للمجموعتين الأولى والثانية.

هذا وقد نشرت لجنة المسابقات عبر صفحتها الرسمية في فيسبوك؛ القرار رقم 41 لسنة 2023، بشأن اعتماد نتائج الأسبوع الأول لمرحلة الإياب من بطولة الدوري الممتاز لكرة القدم للمجموعتين الأولى والثانية كم انتهت عليه بحسب المادة الأولى من القرار، بينما جاءت المادة الثانية في القرار على عقوبات الأندية المنسحبة والتي لم تلعب مبارياتها وهي شباب الجبل ودارنس والخمس والاتحاد المصراتي والمدينة والاتحاد، طبقًا لنص المادة 57 فقرة 1 من لائحة الجزاءات بالعقوبات التالية: بدفع غرامة مالية قدرها ثلاث آلاف دينار، واعتبار الفرق خاسرة بنتيجة 2/0، وخصم ثلاث نقاط من كل فريق في نفس المسابقة.

وجاءت المادة الرابعة في القرار بقبول الاحتجاج من نادي النصر ضد فريق الصقور شكلا ورفضه في الموضوع، واعتماد النتيجة كم انتهت عليها المباراة 1/0 للصقور، وأيضًا قبول الاحتجاج من نادي الاتحاد شكلا ورفضه في الموضوع، واعتماد النتيجة والعقوبة كم ذكر سابقًا. (وال) م ب/ ر ت

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