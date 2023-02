لجنة المسابقات تعتمد نتائج الأسبوع الأول من مرحلة الإياب للدوري الممتاز

تُعتمد نتائج مباريات الأسبوع الأول لمرحلة الإياب في المجموعتين كما انتهت عليه في المباريات التي لُعبت.

معاقبة فرق الخمس – الاتحاد المصراتي – شباب الجبل – دارنس – المدينة – المحلة طبقا لنص المادة 57 فقرة 1 من اللائحة المنظمة بالعقوبات التالية:

خصم 3 نقاط من رصيد كل فريق وغرامة مالية قدرها 3000 دينار ليبي واعتباره خاسرا لمباراته في الجولة الأولى 0-2

قبول الاحتجاج المقدم من نادي النصر في مباراته أمام الصقور شكلا ورفضه مضمونا وتحسب نتيجة المباراة كما انتهت عليه 1-0 لصالح فريق الصقور.

قبول الاحتجاج المقدم من نادي الاتحاد في مباراة فريقه أمام الأولمبي شكلا ورفضه في المضمون ويُعاقب الاتحاد بغرامة مالية قدرها 3000 دينار ليبي وخصم 3 نقاط من رصيده وتحسب نتيجة المباراة 0-2 لفريق الأولمبي.

المصدر: لجنة مسابقات الاتحاد الليبي لكرة القدم

