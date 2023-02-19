مباريات الأسبوع الثاني من الإياب الدوري الليبي الممتاز لكرة القدم

طرابلس 19 فبراير 2023 (وال)- أعلنت لجنة المسابقات العامة بالاتحاد الليبي لكرة القدم، عن مواعيد مباريات الأسبوع الثاني من مرحلة الإياب للمجموعتين من الدوري الليبي الممتاز لكرة القدم.

هذا وستفتتح مجريات الأسبوع للمجموعة الأولى الخميس بإقامة مباراتين، مباراة الأولى تجمع التحدي والصقور على أرضية ملعب شهداء بنينا، والثاني الصداقة يستقبل على ملعبه التعاون، ويوم الجمعة ستقام مباراة واحدة تجمع بين الجارين الهلال والأهلي بنغازي على أرضية ملعب شهداء بنينا.

وآخر مباريات الجولة الثانية، ستجمع فريقي النصر ودارنس على أرضية ملعب شهداء بنينا يوم السيت، بينما تم تأجيل لقاء الأخضر وشباب الجبل نظرًا لمشاركة الأخضر في بطولة الكونفدرالية الأفريقية.

أما المجموعة الثانية ستنطلق منافساتها مساء الخميس، بإقامة لقاء الأول ديربي مصراتة بين الجارين الاتحاد المصراتي والسويحلي على أرضية ملعب مصراته، والمدينة يستقبل الخمس على أرضية ملعب أبوسليم، ويوم الجمعة ستقام مباراتين الأولى تجمع أساريا والأولمبي على أرضية ملعب الزاوية، والاتحاذ يواجه المحلة على أرضية ملعب أبوسليم، وتختتم منافسات الأسبوع بلقاء الأهلي طرابلس مع أبوسليم مساء يوم السبت على أرضية ملعب الجميل. (وال) م ب/ ر ت

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