ليبيا تنظم بطولة شمال إفريقيا للكاراتيه شهر يوليو القادم

وافق الاتحاد الإفريقي للكاراتيه على تنظيم بطولة شمال إفريقيا بمدينة طرابلس في الـ 26 إلى 30 من شهر يوليو، وجاءت الموافقة بعد أن تلقى الاتحاد الليبي للكاراتيه رسالة من رئيس الاتحاد الإفريقي “محمد مصباحي” في نصها موافقة أعضاء المكتب التنفيذي للاتحاد الإفريقي للعبة على تنظيم البطولة في ليبيا، وتأتي موافقة الاتحاد الإفريقي للكاراتيه بعد الزيارة الإيجابية التي أجراها نائب رئيس الاتحاد الإفريقي للكاراتيه “بشير الشريف” للعاصمة طرابلس الأسبوع الماضي.

