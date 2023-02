الـ23 من فبراير موعد انطلاق الجولة الثانية من إياب الممتاز

حددت لجنة تنظيم المسابقات بالاتحاد الليبي لكرة القدم تاريخ الـ 23 من الشهر الجاري موعدا لانطلاق مباريات الأسبوع الثاني من مرحلة الإياب للدوري الممتاز لكرة القدم، وستنطلق مباريات الأسبوع الثاني بمواجهة التحدي مع الصقور بملعب بنينا والصداقة مع التعاون بملعب شحات.

بينما ستقام في الـ 24 من فبراير الجاري مباراة واحدة تجمع الهلال مع الأهلي بنغازي بملعب بنينا، وتختتم منافسات الجولة في الـ 25 من الشهر الجاري بمواجهة النصر مع دارنس بملعب بنينا.

فيما قررت لجنة المسابقات تأجيل مباراة الأخضر مع شباب الجبل بسبب مشاركة الأخضر في كأس الكونفدرالية الإفريقية.

