الجولة الثانية من إياب الدوري الممتاز تشهد ديربي مصراتة والزاوية

تفتتح مباريات الجولة الثانية من إياب الدوري الممتاز لفرق المجموعة الثانية في الـ 23 من الشهر الجاري بديربي مصراتة الذي سيجمع الاتحاد المصراتي مع السويحلي ومواجهة المدينة لفريق الخمس بملعب أبوسليم، وتستكمل مباريات الأسبوع الثاني من إياب الممتاز في الـ 24 من فبراير الجاري بمباراتين حيث تجمع الأولى أساريا مع الأولمبي في ديربي الزاوية، وفي المباراة الثانية يستقبل الاتحاد فريق المحلة بملعب أبوسليم، وتختتم منافسات الجولة في الـ 25 من الشهر الجاري بمباراة الأهلي طرابلس مع أبوسليم بملعب الجميل.

