وفاة لاعب المنتخب الوطني ونادي الأهلي طرابلس السابق حسين الشريف

طرابلس 19 فبراير 2023 (وال)- تُوفي لاعب المنتخب الوطني لكرة القدم وفريق الأهلي طرابلس السابق “حسين الشريف”، أمس السبت عن عمر ناهز 73 عامًا إثر مُعاناة مع المرض.

ونعى أعضاء مجلس إدارة النادي الأهلي بطرابلس وجمعيته العمومية “الشريف”، معربين عن بالغ الأسى وعميق الحزن وأحر التعازي عن فقد هذه القامة الرياضية.

بدأ حسين سالم الشريف مسيرته الرياضية مع فريق الأشبال بالنادي الأهلي عام 1962، ثم انتقل للعب مع نادي الشرطة عام 1968 ثم عاد للعب مع الفريق الأول لنادي الأهلي عام 1974.

ولعب الشريف أولى مبارياته مع نادي الأهلي في 29 نوفمبر 1974 أمام فريق النصر في افتتاح الدوري الليبي لكرة القدم في مركز الجناح الأيسر وتميز ببراعته في المراوغة والمهارات الفردية.

وتوج “الشريف” مع فريق الأهلي طرابلس بكأس ليبيا عام 1976، واختتم مسيرته الرياضية كلاعب ببطولة الدوري عام 1978 ليعتزل بعدها اللعب في العام نفسه. (وال)

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