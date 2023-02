منتخب الرغبي يتحصل على برونزية البطولة العربية

تحصل منتخبنا الوطني للرغبي على القلادة البرونزية في البطولة العربية التي أقيمت بالإمارات بعد فوزه على المنتخب المصري بنتيجة 19 -12 وقدم منتخبنا الوطني لفئة الرجال مستوى مميزا في البطولة حيث حقق الفوز في مباراتين في دور المجموعات على المنتخب الأردني 10-5 وعلى السعودية 21-14 وخسر فرصة بلوغ النهائي بعد الخسارة أمام المنتخب التونسي في نصف النهائي 21-0، يشار إلى منتخبنا الوطني للرغبي حصل في البطولة العربية الماضية التي أقيمت بتونس على القلادة الفضية.

