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منتخب الرغبي يتحصل على برونزية البطولة العربية

تم النشر منذُ 7 ثواني
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مصدر الخبر / قناة ليبيا الاحرار
مصدر الخبر / قناة ليبيا الاحرار

تحصل منتخبنا الوطني للرغبي على القلادة البرونزية في البطولة العربية التي أقيمت بالإمارات بعد فوزه على المنتخب المصري بنتيجة 19 -12 وقدم منتخبنا الوطني لفئة الرجال مستوى مميزا في البطولة حيث حقق الفوز في مباراتين في دور المجموعات على المنتخب الأردني 10-5 وعلى السعودية 21-14 وخسر فرصة بلوغ النهائي بعد الخسارة أمام المنتخب التونسي في نصف النهائي 21-0، يشار إلى منتخبنا الوطني للرغبي حصل في البطولة العربية الماضية التي أقيمت بتونس على القلادة الفضية.

المصدر: قناة ليبيا الأحرار

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قناة ليبيا الاحرار

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