طائرة السويحلي تحط الرحال في مصر للمشاركة في العربية

وصلت بعثة فريق السويحلي للكرة الطائرة إلى مصر من أجل المشاركة في بطولة الأندية العربية التي ستنطلق في الـ 25 من فبراير الجاري، وسيخوض السويحلي تدريباته قبيل انطلاق منافسات البطولة بقيادة مدربه التونسي “غازي قوبعة” الذي سيحاول صحبة لاعبيه تجاوز عقبة دور المجموعات كخطوة أولى بعد أن أوقعت القرعة فريق السويحلي في المجموعة الأولى إلى جانب الأهلي القطري والميناء اليمني والصداقة الفلسطيني والنصر البحريني وكاظمه الكويتي.

