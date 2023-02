خرج فريق الأخضر بنقطة التعادل من مباراته أمام ضيفه فريق اتحاد العاصمة الجزائري بعد إنتهاء اللقاء بالتعادل 1 – 1 في المباراة التي جرت بملعب شهداء بنينا في مدينة بنغازي، المباراة التي تندرج في إطار الجولة الثانية من مرحلة الذهاب لبطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية كان فيها الأخضر المبادر بالتسجيل عن طريق لاعبه صهيب بن سليمان من علامة الجزاء، فيما أدرك الضيوف التعادل في الدقيقة السابعة والسبعين عن طريق اللاعب “توميسانغ” بضربة رأسية، وبهذه النتيجة يحصل الأخضر على النقطة الأولى في هذا الدور ، فيما رفع اتحاد العاصمة رصيده إلى النقطة الرابعة بعد فوزه في الجولة الأولى على سانت إيلوي لوبوبو الكونغولي.

The post الأخضر يحصل على النقطة الأولى في دور المجموعات لكأس الكونفدرالية appeared first on ليبيا الأحرار.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة ليبيا الاحرار