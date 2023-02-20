اتحاد العاصمة يفرض التعادل مع الأخضر بالكونفدرالية الأفريقية

بنغازي 20 فبراير 2023 (وال) _ فرض فريق اتحاد العاصمة الجزائري التعادل الإيجابي بهدف لمثلهما على مستضيفه الأخضر الليبي، وذلك في إطار ذهاب الجولة الثانية من دور المجموعات من الكونفدرالية الأفريقية، في المباراة التي جمعت الفريقان على أرضية ملعب شهداء بنينا الدولي.

تنظيم محكم

هذه المقابلة التي جرت – أمس الأحد – وتوسطها الحكم التونسي هيثم قيراط، لم يتمكن فيها ممثل ليبيا من اختراق دفاعات ضيفه اتحاد العاصمة، والذي ظهر طيلة الـ 90 منظماً في خطوطه الثلاثة، مما أدى ذلك التنظيم المحكم إلى قلة في الهجمات الخطرة.

الشوط الأول من المواجهة، حاول ممثل ليبيا الوصول إلى مرمى الحارس أسامة بن بوط، حيث بدأها في الدقيقة الـ 13 عندما مرر سالم روما كرة طويلة داخل مناطق عمليات اتحاد العاصمة، لكن تدخل الحارس أسامة بوط قبل وصول الكرة للمهاجم أكرم الزوي.

وعند مطلع الدقيقة الـ 19 أسلتم سالم روما كرة داخل منطقة جزاء الضيف، حاول وسط تكتل دفاعي إحداث الفارق، لكن الأخير تباطىء مصوباً كرة أبعدها المدافع زين الدين بلعيد، فيما صوب عبد الرحمن مزيان كرة قوية التقطها الحارس مفتاح الدرسي، وذلك في الدقيقة الـ 32.

فاصل مهاري

وقدم الظهير الأيمن أنس الورفلي فاصلاً مهارياً، مراوغاً مدافعي اتحاد العاصمة، مصوباً بعدها كرة قوية نجح المدافع أدم عليلات أبعادها إلى ركنية، وذلك في الدقيقة الـ 39 ، بعدها أبعد المدافع طاهر بن خليفة في الدقيقة الـ 43 تسديدة عامر التاورغي إلى ركنية، لينتهي الشوط الأول سلبياً بين الفريقين.

في الحصة الثانية، زدت المباراة سخونة أكثر، من جانب الفريقين ، خاصة الأخضر الساعي لتسجيل أول الأهداف، فالبداية كانت بتصويبة في الدقيقة الـ 51 أطلقها اللاعب الجزائري أسامة شيته التقطها مفتاح الدرسي بسهولة.

في حين صوب الجزائري خالد بوسليو كرة مخادعة من الجهة اليمني علت الخشبات الثلاثة للحارس مفتاح الدرسي بـ سنتيمترات، وذلك في الدقيقة الـ54، هذا وأنطلق اللاعب عامر التاورغي من الجهة اليسرى مصوباً كرة قوية مرت بمحاذاة القائم الإيسر للحارس أسامة بوط، وذلك عند الدقيقة الـ 57.

ركلة جزاء

هذا وأحتسب حكم اللقاء التونسي هيثم قيراط ركلة جزاء لفريق الأخضر في الدقيقة الـ 67 عندما تمت عرقلة الإنغولي آري بابل من قبل رضوان الساعدي داخل منطقة الجزاء ، تقدم للركلة لاعب الوسط صهيب بن سليمان، واضعاً كرته على يسار الحارس أسامة بوط.

اتحاد العاصمة تقدم أكثر بعد هدف بن سليمان، باحثاً عن تعديل النتيجة، معتمداً على تحركات أخطر لاعبي الفريق عبد الرحمن مزيان ، والذي بدوره تمكن من أرسل كرة عرضية متقنة على رأس البوتسواني توميسانغ أوريبوني، والذي بدوره عدل أوتار النتيجة، وذلك عند مطلع الدقيقة الـ 77.

وبهذا التعادل ، يكون فريق مارومو جالانتس الجنوب أفريقي متصدراً للمجموعة برصيد ( 6 ) نقاط،بينما يحتل اتحاد العاصمة الجزائري المرتبة الثانية بالمجموعة برصيد ( 4 ) نقاط، فيما يقع الأخضر الليبي في الترتيب الثالث برصيد نقطة وحيدة، في حين يتذيل سانت أيلوي لوبوبو من الكونغو الديمقراطية المجموعة من دون نقاط. (وال _ بنغازي)

تقرير: سيف امبيه

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