البطولة العربية للكرة الطائرة .. القرعة تضع السويحلي في المجموعة الأولى 

طرابلس 20 فبراير 2023 (وال) _ وضعت قرعة البطولة العربية للأندية للكرة الطائرة في نسختها 41، ممثل ليبيا الوحيد نادي السويحلي في المجموعة الأولى، رفقة (الأهلي القطري والميناء اليمني والصداقة الفلسطيني والنصر البحريني والكاظمة الكويتي).

القرعة التي أقيمت مساء أمس في مقر الاتحاد المصري للكرة الطائرة، قسمت الأندية المشاركة في البطولة إلى مجموعتين، ففي المجموعة الثانية وضعت القرعة (الوكرة القطري وخيبل اليمني ومصافي الشمال العراقي وبني يأس الإماراتي والسيب العماني والأهلي المصري).

هذا وستنطلق البطولة اليوم الإثنين على أستاد القاهرة الدولي بإقامة ست مباريات، (الأهلي القطري في مواجهة كاظمة الكويتي والسيب العماني مع الوكرة القطري والصداقة الفلسطيني ضد النصر البحريني وبني يأس الإماراتي مع خيبل اليمني وممثل ليبيا نادي السويحلي يواجه الميناء العراقي ومصافي الشمال العراقي مع الأهلي المصري).

و سيلعب نادي السويحلي بقية مبارياته مع النصر البحريني يوم الثلاثاء، وسيلعب مع الصداقة الفلسطيني يوم الأربعاء، و مع كاظمة الكويتي يوم الجمعة، وختام مرحلة الدور التمهيدي يوم السبت بلقاء الأهلي القطري. (وال _ طرابلس) م ب

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