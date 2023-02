دارنس يستنكر قرارات لجنة مسابقات اتحاد الكرة الأخيرة في حقه

استنكر نادي دارنس قرارات لجنة مسابقات الاتحاد الليبي لكرة القدم الأخيرة في حقه.

وأضاف نادي دارنس في بيان نشره على صفحته بفيسبوك، أنه سيتخذ كافة الإجراءات القانونية لحماية النادي من أي عقوبات جائرة وقرارات من شأنها مصادرة حقوقه أو الإضرار به.

هذا واعتبرت لجنة المسابقات فريق دارنس خاسرا في الجولة الماضية أمام الهلال بهدفين دون رد؛ بالإضافة إلى خصم ثلاث نقاط وفرض غرامة بـ3000 دينار بسبب تغيبه في الجولة الأولى من إياب الدوري الممتاز.

المصدر صفحة نادي دارنس.

