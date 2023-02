الصداقة يستعد للجولة الثانية من إياب الممتاز بالفوز على الهلال

فاز فريق الصداقة وديا على فريق الهلال بهدف وحيد، ضمن تحضيرات الفريقين لانطلاق منافسات الجولة الثانية من إياب الدوري الممتاز.

وشهدت المباراة التي أقيمت بملعب نادي شحات تسجيل الهدف الوحيد في الشوط الثاني عن طريق اللاعب أحمد سعد.

ودخل مدربا الفريقين التونسي طارق ثابت والمصري محمد عودة المواجهة الودية بطابع رسمي، فقد شهدت المباراة عدة فرص ولكن سوء حظ مهاجمي الفريقين حال دون اهتزاز الشباك لأكثر من مرة.

ويواجه فريق الصداقة في إياب الجولة الثانية فريق التعاون الخميس المقبل بملعب شحات، في حين يستقبل الهلال فريق الأهلي بنغازي يوم الجمعة القادمة بملعب بنينا.

