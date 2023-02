يستعد الاتحاد الليبي للرياضات الإلكترونية لتنظيم بطولة ليبيا في طرابلس أواخر فبراير الجاري.

وتشهد منافسات بطولة ليبيا مشاركة 91 فريقا يمثلون ثلاث ألعاب وهي البوبجي و تيكين و بالإضافة لكرة القدم.

وسيتم من خلال منافسات البطولة اختيار العناصر المتميزة للمشاركة في بطولة إفريقيا، التي ستقام بالعاصمة طرابلس في شهر يوليو المقبل.

