اتحاد الملاكمة سيختار الأفضل لقائمة منتخب الناشئين من خلال بطولة ليبيا

تنطلق الخميس المقبل التصفيات الأولية لبطولة ليبيا للملاكمة في فئة الناشئين على مستوى الاتحادات الفرعية الأربعة التابعة للاتحاد الليبي للملاكمة.

ويشرف الاتحاد الليبي للملاكمة على منافسات الاتحادات الفرعية التي سيسعى من خلالها لاختيار أصحاب التراتيب الأولى لتمثيل المنتخب الوطني لفئة الناشئين في الاستحقاقات القادمة.

وتأتي بطولة ليبيا للناشئين ضمن رزنامة الاتحاد الليبي للملاكمة للموسم الرياضي 2023.

