لجنة المسابقات تجري تعديل على مواعيد مباريات الأسبوع الثاني للمجموعة الأولى 

طرابلس 21 فبراير 2023 (وال) _ أعلنت لجنة المسابقات بالاتحاد الليبي لكرة القدم، عن تعديل موعد مباريات الأسبوع الثاني للمجموعة الأولى لمرحلة الإياب من الدوري الممتاز، بعد أن تم مسبقاً الإعلان عن مواعيد المباريات.

هذا و ستقام يوم السبت، أولى المباريات يستقبل فيها فريق التحدي فريق الصقور على ملعب شهداء بنينا على تمام الساعة الثالثة ظهراً، وتاليها المباراة الثانية على نفس الملعب النصر يستقبل دارنس على تمام الساعة السابعة مساء، ويوم الأحد لقاء الجارين الهلال والأهلي بنغازي على ملعب شهداء بنينا وتم الإبقاء على موعد مباراة الصداقة والتعاون في نفس الموعد يوم الخميس القادم. (وال _ طرابلس) م ب

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