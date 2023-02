أعلن نادي اتحاد الشرطة الرياضي على حسابه الرسمي على فيس بوك وفاة لاعبه “نصيب فتحي” إثر حادث مروري في العاصمة طرابلس، ونعى النادي اللاعب الذي يلعب في صفوفه في الموسم الحالي بعد أن خاض تجارب عديدة مع بعض الفرق الليبية، كما سبق للراحل أن مثل المنتخب الوطني لكرة القدم الشاطئية في سنوات سابقة.

المصدر نادي اتحاد الشرطة

