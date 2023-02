السويحلي يحقق فوزه الأول على الميناء اليمني في البطولة العربية

بدأ فريق السويحلي للكرة الطائرة مشاركته العربية بتحقيق الانتصار على فريق الميناء اليمني بـ 3 – 0 في افتتاح مباريات البطولة التي تحتضنها مصر هذه الأيام، السويحلي يلتقي في اليوم الثاني للبطولة فريق النصر البحريني في المباراة الأولى لليوم الثاني من المنافسات، وكانت القرعة قد أوقعت فريق السويحلي إلى جانب فرق الميناء اليمني والنصر البحريني والصداقة الفلسطيني وكاظمة الكويتي والأهلي القطري في المجموعة الأولى لبطولة الأندية العربية للكرة الطائرة في نسختها الـ 41

