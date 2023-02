سرت تستضيف بطولة ليبيا للقوة البدنية

تحتضن مدينة سرت مطلع شهر مارس المقبل منافسات بطولة ليبيا للقوة البدنية لعام 2023، هذه النسخة من البطولة ستشهد مشاركة 159 رياضيا يمثلون 19 ناديا و 4 صالات خاصة من مختلف المدن الليبية و هي الحصيلة النهائية لعدد المشاركين في البطولة بحسب ما أعلنه الاتحاد الليبي للقوة البدنية على حسابه في فيس بوك، كما أشار الاتحاد إلى أنه تم يوم الاثنين الماضي قفل التسجيل الخاص بالأندية والصالات ولن يسمح بإضافة أي رياضي بعد إغلاق فترة التسجيل، مضيفا أنه إلى تاريخ الـ 23 من فبراير الجاري يمكن للمدربين وإدرايي الأندية تغيير فئات وأوزان المشاركين إذا رغبوا في ذلك حيث سيتم بعد هذا التاريخ تثبيت القوائم ولن يسمح بأي تغيير للفئات والأوزان مع قبول حذف أي لاعب إلى لحظة انعقاد الاجتماع الفني الخاص بالبطولة.

