حصل اللاعب الدولي الليبي ” محمد الغول” على جائزة أفضل لاعب في الجولة الـ 11 من الدوري اليوناني للكرة الطائرة، الغول أصبح ركيزة أساسية في تشكيلة فريق أثلوس اليوناني وهو ما يعكس تطور وأداء اللاعب القوي في منافسات الدوري اليوناني، محمد الغول كان قد لعب في صفوف فريق السويحلي قبل أن يحترف في تونس مع فريق الترجي وبعد ذلك مع فريق سموحة المصري.

