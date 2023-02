الاتحاد الرياضي العسكري ينظم منافسات الرماية بالبنادق الهوائية

أقيمت بصالة الألعاب الرياضية بنادي الاتحاد الرياضي العسكري مسابقة الرماية بالبنادق الهوائية للموسم الثاني لسنة 2023 بين وحدات الجيش الليبي تحت إشراف وتنظيم الاتحاد الرياضي العسكري، حيث تمت الرماية النهائية لمسافة 20 مترا لوحدات الجيش الليبي، وبهذا سوف يكون حفل الاختتام يوم الأربعاء القادم بإقامة مسابقة التمايز بين 25 راميا بواقع رام واحد من كل فريق مشارك في المسابقة لاختيار أفضل رام متميز من الفرق المشاركة.

يذكر بأن هذه المسابقة هي النسخة الثانية بواقع ثلاثة أسابيع الأسبوع الأول 10 أمتار و الأسبوع الثاني 15 مترا و الأسبوع الثالث 20 مترا

المصدر الاتحاد الرياضي العسكري

