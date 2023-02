مدريد تودع أسطورة من أساطيرها أمانسيو أمارو

أعلن نادي ريال مدريد اليوم وفاة أسطورة النادي ورئيس الشرف “أمانسيو أمارو” الذي كان لاعبا ومدربا وحتى الآن رئيس شرف في نادي ريال مدريد، اللاعب والرئيس “أمانسيو أمارو” فاز بكأس أوروبا 1966 و 9 ألقاب في الدوري الإسباني لكرة القدم و 3 ألقاب في منافسات كأس ملك إسبانيا.

النادي الملكي نشر أيضا أن اللاعب وصل إلى ريال مدريد عام 1962 قادما من ديبورتيفو لاكورونيا ودافع عن قميص النادي لمدة 14 موسما حتى عام 1976.

المصدر نادي ريال مدريد

