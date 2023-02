يستعد المكتب التنفيذي للاتحاد الليبي لكرة القدم لعقد إجتماع هام يوم الخميس في مدينة بنغازي على تمام الساعة 11:30 صباحا، الإجتماع سيتم من خلاله الإعلان الرسمي عن المدرب الجديد للمنتخب الوطني لكرة القدم والذي تدور الشكوك حول المدربين حمدي بطاو و أسامة الحمادي لتسلم قيادة المنتخب في الفترة القادمة، كما سيعلن المكتب التنفيذي للاتحاد الليبي الأسماء الجديدة لمنتخبات الفئات السنية، و بالإضافة إلى ذلك سيتم خلال الإجتماع مناقشة الميزانية العامة للاتحاد الليبي لكرة القدم لعام 2023.

المصدر ليبيا الأحرار

The post المكتب التنفيذي لاتحاد كرة القدم يجتمع الخميس في بنغازي للإعلان عن المدرب الجديد appeared first on ليبيا الأحرار.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة ليبيا الاحرار