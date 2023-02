فريق السويحلي يخسر في المباراة الثانية له ضمن بطولة الأندية العربية بعدما فاز في الجولة الأولى

خسر فريق السويحلي أمام فريق النصر البحريني 1 – 3 ضمن مباريات الجولة الثانية من بطولة الأندية العربية للكرة الطائرة المقامة في مصر، وسيواجه السويحلي في الجولة الثالثة من البطولة فريق الصداقة الفلسطيني يوم الإربعاء.

يشار إلى أن البطولة في نسختها الـ 41 تشهد مشاركة السويحلي فقط ممثلا للكرة الطائرة الليبية بعد اعتذار الأهلي طرابلس عن المشاركة في هذه النسخة.

