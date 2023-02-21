بنغازي| انطلاق بطولة الصداقة العربية لكرة الطائرة جلوس

بنغازي 21 فبراير 2023 (وال)- كشف مدير قطاع كرة الطائرة جلوس بنادي المستقبل الرياضي أبوبكر الجروشي لوكالة الأنباء الليبية، عن موعد انطلاق بطولة الصداقة العربية لكرة الطائرة جلوس وسميت بــ”المرحوم الدكتور عمر بن بن اسماعيل”.

وقال الجروشي – لمراسل “وال” – إن البطولة ستنطلق يوم الخميس 23 فبراير الجاري بصالة المجاهد ونيس بوخمادة بنادي الأهلي بنغازي، بمشاركة ثلاث فرق هي: نادي طنطا المصري، وفريق طرابلس لكرة جلوس، بالاضافة لنادي المستقبل.

وأشار الجروشي إلى أن موعد انطلاق البطولة جاء تزامنًا مع احتفالية بذكرى إشهار نادي المستقبل، مُعربًا في الوقت ذاته عن أسفه لعدم مشاركة عديد الأندية رغم الدعوة التي وجهت لها للمشاركة لعدم حصولها على الموافقة للمشاركة. (وال) م ب/ ر ت

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من وكالة الانباء الليبية وال