بوعزة يؤكد (لوال) دخول الملاكمين الليبيين في التصنيف الدولي للملاكمة الهواة

بنغازي 22 فبراير 2023 (وال) _ أكد الحكم و الإعلامي مفتاح بوعزة لوكالة الأنباء الليبية، دخول الملاكمين الليبيين في التصنيف الدولي لملاكمة الهواة IBA.

و أوضح بوعزة، بأن الحدث نقلة نوعية جديدة في الملاكمة الليبية، و إن المشاركة في بطولة الحزام الذهبي بالمغرب هو اختراق لحاجز الصوت.

وذكر: ليبيا اقتحمت التصنيف الدولي بجدارة IBA RANKINGIS.وأن ليبيا تأتي في الترتيب 91 من 138 دولة ب 1500 نقطة، حيث يأتي بعدها فرق لها باع طويل، مثل سويسرا وباكستان ومالى وغانا ونيوزيلندا وفلسطين والنروج والسنغال واندونيسيا وماليزيا وسوريا والبوسنا وغيرها .

وأضاف بوعزة: هذه قفزة نوعية غير مسبوقة جاءت من جهود مضنية من كل الكوادر العاملة للارتقاء باللعبة، ولو وجدت اهتمام أكثر من وزارة الرياضة، لكانت النتائج أفضل.

واختتم، كل التحية والتقدير لرئيس البعثة الأستاذ عبدالسلام المبروك، والمدربين الدوليين نوري بن طالب وعبدالناصر عبدالناصر المسلاتي والطبيب المرافق محي الدين السود، لجهودهم الكبيرة التي كانت وراء هذا الإنجاز التاريخي. (وال _ بنغازي) م ب

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