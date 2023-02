انطلاق منافسات إياب الجولة الثانية بمواجهة الصداقة والتعاون

تنطلق يوم غد الخميس منافسات الجولة الثانية من إياب الدوري الممتاز بمواجهة فريق الصداقة لفريق التعاون بملعب شحات.

وتستكمل منافسات إياب الجولة الثانية لحساب فرق المجموعة الأولى يوم السبت بإقامة مباراتين، حيث تجمع المباراة الأولى التحدي والصقور، أما الثانية فستجمع النصر ودارنس بملعب بنينا.

وتختتم منافسات الجولة الأحد بمواجهة الهلال للأهلي بنغازي بملعب بنينا، في حين قررت لجنة المسابقات تأجيل مباراة الأخضر وشباب الجبل بسبب مشاركة الأخضر في مسابقة كأس الكونفدرالية الإفريقية.

المصدر قناة ليبيا الأحرار

