الخميس تقام مباراتان في إياب الجولة الثانية من منافسات المجموعة الثانية

منافسات المجموعة الثانية تقام غدا الخميس مباراتا الاتحاد المصراتي و جاره السويحلي في ديريي مدينة مصراتة، و لقاء ثان يجمع المدينة بالخمس بملعب أبوسليم.

وتقام يوم الجمعة مباراتان حيث يستقبل في المباراة الأولى الاتحاد فريق المحلة بملعب أبوسليم، وفي الثانية يستضيف أساريا فريق الأولمبي في ديربي مدينة الزاوية.

وتختتم منافسات الجولة الثانية من إياب الدوري الممتاز يوم السبت بمواحهة تجمع فريق الأهلي طرابلس وأبوسليم بملعب الجميل.

المصدر قناة ليبيا الأحرار

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