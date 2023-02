الأهلي يستعد لمواجهة أبوسليم في إياب ممتاز الجولة الثانية

يواصل فريق الأهلي طرابلس تحضيراته لمواجهة فريق أبوسليم السبت القادم بملعب الجميل ضمن منافسات الجولة الثانية من إياب الممتاز .

وشهدت التدريبات الذي يقودها المدرب التونسي” فتحي الجبال” حضور كافة لاعبي فريق الأهلي طرابلس حيث خاضوا حصصا تدريبية مكثفة، سعى من خلالها المدرب التونسي للرفع من اللياقة البدنية والذهنية قبل مواجهة فريق أبوسليم السبت القادم.

ويحل فريق الأهلي طرابلس في المركز الثالث رفقة فرق المجموعة الثانية برصيد 16 نقطة.

