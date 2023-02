بعثة فريق الأخضر تسافر الخميس إلى الكونغو لمواجهة “سانت إيلوي” الكنغولي

تشد بعثة فريق الأخضر غدا الخميس الرحال إلى الكونغو لمواجهة فريق “سانت إيلوي” الكنغولي الأحد المقبل ضمن مباريات الجولة الثالثة من منافسات كأس الكونفدرالية الإفريقية.

وخاض فريق الأخضر معسكرا تحضيريا قصيرا بمدينة بنغازي بقيادة المدرب التونسي سمير شمام، سعى فيه لتجهيز اللاعبين بدنيا ونفسيا للمواجهة المهمة أمام فريق “سانت إيلوي”.

ويتطلب من أخضر البيضاء الخروج بنتيجة إيجابية من ملعب “فريديريك كيباسا ماليبا” بمدينة “لوبومباشي” تجعله في دائرة سباق المنافسة على اقتلاع إحدى ورقتي التأهل للدور المقبل.

ويملك الأخضر نقطة وحيدة رفقة فرق المجموعة الأولى بعد أن خسر أمام “مارومو جالانتس” الجنوب إفريقي 4-1 و تعادل أمام اتحاد العاصمة 1-1.

