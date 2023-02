فريق السويحلي يحقق الفوز الثاني في البطولة العربية للأندية البطلة في نسختها الـ 41

نجح فريق السويحلي في تحقيق الإنتصار في ثالث ظهور له في بطولة الأندية العربية للكرة الطائرة في نسختها الـ 41 المقامة في القاهرة وذلك على حساب الصداقة الفلسطيني، فوز السويحلي على الصداقة الفلسطيني كان بنتيجة 3 – 0 محققا فوزه الثاني في البطولة بعدما جاء الأول على حساب الميناء اليمني وخسر في اللقاء الثاني أمام النصر البحريني، وسيلاقي السويحلي في الجولة الرابعة من البطولة يوم الخميس فريق كاظمة الكويتي ويختتم المرحلة الأولى بلقاء فريق الأهلي القطري يوم الجمعة.

